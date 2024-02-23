'Tarih Yolu Projesi, Ulus'u kalkındıracak'

Turgut Altınok, Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nde cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu. Altınok, Ankara'nın 5 yıldır yönetilemediğini belirterek, " Büyükşehir Belediye Başkanı'nın 'Ankara'yı yöneteceğim' diye bir derdi yok. Ankara maalesef büyük bir kasabaya dönüştü. Ankara, büyükşehir ruhunu kaybediyor, büyük bir köye doğru gidiyor. Dolayısıyla şirketler batar. Tabii bir de şirketlerde ne alındığı, ne yapıldığı belli değil. Dolayısıyla bunların da hesabını vermeli. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı, şirketler de şeffafsa halka bir açsın bakalım. Daha önce kaç kişi çalışıyordu, şu an kaç kişi çalışıyor? Bu şirketler göreve geldiğinde zararda mıydı, karda mıydı? Göreve geldiğinde bu şirketlerin karı neydi? Şu an davet ediyorum. Bütün şirketleri alt alta yazsın. Bankamatikten kaç kişi maaş alıyor veya kaç kişi maaş almıyor? Yani şeffaflığı varsa, şirketlerdeki ihaleleri kim aldı? Açıklasın bakayım. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde yapılan ihaleleri kim aldı? Bunların şirketlerini, isimleriyle beraber açıklasın. Zarar eden şirketlerin zararı niye arttı? Hangi firmalara bu şirketlerden bu zamana kadar ihale yapıldı, kamuoyuna açıklasın" ifadelerini kullandı.

'5 YILDIR ÇÖPLÜK DURUYOR'

Hıdırlıktepe Rekreasyon Alanı'nda çalışmaların 5 yıldır tamamlanmadığını aktaran Altınok, "Burası cennet yapılabilir. Burada, şelaleler olabilir, ormanlar olabilir. Yeşil bir başkentin olmasına katkı sağlayabilir ama maalesef başkentin ortasında davalar bitmiş, gecekondular bitmiş, kamulaştırma bitmiş; 5 yıldır bir çöplük duruyor. Ankara'nın durumu budur. Tarih Yolu projemiz var, Ulus'u kalkındıracak. Tarih ve kültürümüzü gün yüzüne çıkaracağız. Turizmin gelişmesine katkı sağlayacak. En önemlisi tarihimizin, kültürümüzün, medeniyetimizin yaşamasına ve aynı zamanda yıkılacak yerlerle birçok eserin gün yüzüne çıkarılacağı projenin ihalesi bile yapılamamıştır. Hala orada bir çalışma var. Yani Ankara maalesef yavaşladı. 5 yıldır bir ihaleyi yapamayan bir Büyükşehir Belediye Başkanı ve yönetimi vardır. Ankara bunu hak etmiyor" diye konuştu. Altınok, daha sonra bölge halkıyla selamlaştı ve Hacı Bayram Mahallesi esnafını ziyaret etti.