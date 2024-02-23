Çiftlikte horoz dövüştürenlere 122 bin TL ceza

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezindeki bir çiftlikte horoz dövüşü yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Horoz dövüşünün yapıldığı alandaki aramalarda 5 Hint horozu, 3 horoz taşıma el çantası, ring ve kafesler ele geçirildi. Ekipler, horoz sahipleri ile bahis oynayan 9 kişiye toplam 122 bin 769 lira para cezası kesti. Dövüştürülen 5 horoz, el konularak Aydın İl Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Fotoğraf: Aydın Haberleri