TFF Hukuk Müşavirliği’nce 23.02. 2024 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yapılan sevk raporu açıklandı. TFF'nin resmi internet sitesinden paylaşılan rapora göre Galatasaray'ın futbolcusu Mauro Icardi, 18.02.2024 tarihinde oynanan MKE Ankaragücü - Galatasaray maçındaki 'hakareti' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildi.