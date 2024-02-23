TFF Hukuk Müşavirliği’nce 23.02. 2024 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yapılan sevk raporu açıklandı. TFF'nin resmi internet sitesinden paylaşılan rapora göre Galatasaray'ın futbolcusu Mauro Icardi, 18.02.2024 tarihinde oynanan MKE Ankaragücü - Galatasaray maçındaki 'hakareti' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.