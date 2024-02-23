'Turgut Özal’ın vizyonuyla İstanbul’u yeniden inşa edeceğiz'

Parti yöneticileri ve adaylarıyla toplantı yapan Çınar, sonra Anavatan Partisi’nin kurucusu Turgut Özal’ın anıt mezarına gitti. Çınar, Özal’a dua etti ve onun mirasını yaşatacağını söyledi. Çınar, sosyal medyada paylaştığı mesajda, “Ya Allah bismillah dedik. Seçim çalışmalarına başladık. Turgut Özal’ın mezarını ziyaret ettik, dua ettik” ifadelerini kullandı.

“ İSTANBUL’U HAK ETTİĞİ HİZMETE KAVUŞTURACAĞIZ”

Çınar, Anavatan Partisi’nin İstanbul’da güçlü bir seçenek olduğunu belirterek, “İstanbul’u hak ettiği hizmete kavuşturacağız. İstanbul’un sorunlarını biliyoruz ve çözümlerimiz hazır. İstanbul halkının desteğiyle bu şehre umut olacağız. Anavatan Partisi, Turgut Özal’ın vizyonuyla İstanbul’u yeniden inşa edecek” diye konuştu.