İmamoğlu seçim çalışmaları kapsamında Çekmeköy'de miting gerçekleştirdi. İmamoğlu'na CHP Çekmeköy Belediye Başkan adayı Orhan Çerkez ve milletvekilleri de eşlik etti.

“ONUN NİÇİN DESTEKLEDİĞİNİ BEN BİLİYORUM"

AK Parti Adayı Murat Kurum’a desteğini açıklayan eski Başbakan Tansu Çiller’i eleştiren İmamoğlu, “Dün, bir hanımefendi, geçmiş dönemlerde bu ülkeye başbakanlık yapmış bir hanımefendi, bir açıklama yapmış. Ki kendisi, ekonomiyi perişan etmekte de maharetlidir. Onu söyleyeyim. Aynı bugünkü gibi, üç haneli enflasyonları, yüksek faizleri bize 90’lı yılların ortasında yaşatmış birisidir. Hanımefendi, başbakan; ‘Desteğim Sayın Kurum'a demiş.’ Niye? ‘Efendim, depremi kentsel dönüşümü çözermiş. Yollardaki trafik problemini çözermiş.’ Ama onun niçin desteklediğini ben biliyorum. Niçin onun yanında olduğunu da ben biliyorum. Niye biliyor musunuz? Kendisine ait, 13 bin metrekare araziye ballı börek bir imar çıkarttığı için Şehircilik Bakanı, onun için destekliyor. Sarıyer'de, 13 bin metrekarelik şahsına ait araziye, ısrarla imar çıkarttı. Biz de ısrarla dava açtık. Orayı iptal ettirdik. Bana niye destek versin? Destek vereceği yeri biliyor" dedi.

“BİR ALLAH'IN KULU ÇIKIP DİYEMEZ Kİ…"

Beylikdüzü ve İBB Başkanlığı dönemlerinde tek bir kişi için dahi imar rantı sağlamadığını söyleyen İmamoğlu, “10 yıldır bir Allah'ın kulu çıkıp diyemez ki, ‘Ekrem İmamoğlu imtiyazlı bir kişiye imar rantı sağladı.’ Sağlamam. Ama ben milletime rant da sağlarım hizmet de veririm. Milletin parasını millete de akıtmakta maharetliyim. Sevgili hemşerilerim, fark şu; o bir kişiye yakın, ben 16 milyona yakınım. O bir kişiye hesap verir, ben 16 milyona hesap veririm. O, önce bir kişi memnun mu, mutlu mu; ona bakar. Ben, 16 milyon insanın yüzüne bakarım mutlu mu mesut mu diye. Aradaki fark bu" şeklinde konuştu.

“ÇED'DE, ‘HEYELAN RİSKİ YOKTUR’ DİYE RAPOR DÜZENLEDİLER"

AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum’un, “ÇED raporuyla heyelanın ne ilgisi var" sözlerine değinen İmamoğlu, “ÇED denen şey nedir biliyor musunuz? ÇED raporu, çevre düzeni planıdır bu. Çevreye nasıl etkiler yaptığını ortaya koyan rapordur bu. Diyor ki ‘İliç'teki kazanın ÇED raporuyla ne ilgisi var?’ Bakın; bunu bile savuşturup, utanmasalar ‘CHP suçlu’ diyecekler. Bakın, utanmasalar derler. Söyleyeyim mi size ne ilişkisi var? ÇED'de, ‘Heyelan riski yoktur’ diye rapor düzenlediler. Peki, o, 10 milyonlarca metreküplük heyelanla birlikte doğaya verdikleri zarar, 9 yurttaşımızın acısı hala ailelerinin yüreğinde varken, ‘Benimle ne alakası var’ diyebilen bir akla, İstanbul emanet edilir mi kardeşim? Edilmez, edilmez" ifadelerini kullandı.

“BEN ÇEKMEKÖY’Ü KAYBETMEK İSTEMİYORUM"

Çekmeköy İlçe Başkanlığı’nda görevli olduğunu söyleyen bir kadın mitingin ardından İmamoğlu’na ulaşmak istedi ancak ulaşamadı. Yanlış aday seçimi nedeniyle Çekmeköy’de seçimin kaybedileceğini söyleyen partili, “Ben Çekmeköy’ü kaybetmek istemiyorum, kazanmak istiyorum. Partidenim, böyle bir rezalet görmedim. Ve şuraya bakın görüştürmüyorlar" diyerek tepki gösterdi.