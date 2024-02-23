Kırıkkale'de firari hükümlü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında 16-22 Şubat'ta belirlenen adres ve araçlarda arama yaptı.

Aramalarda, 341 paket kaçak sigara, 254 gümrük kaçağı kozmetik ürünü, 73,3 kilogram kaçak çay, dedektör, ruhsatsız tabanca, şarjör ve 11 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Ayrıca, çeşitli suçlardan hakkında 66 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 802 bin lira adli para cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak, cezaevine teslim edildi.