Ünlü oyuncu baba oluyor

Son dönemde büyük bir çıkış yakalayan Murat Ünalmış, Demir Yaman karakteriyle dikkatleri çektiği "Bir Zamanlar Çukurova" dizisinin ardından, Melis Sezen ile başrolünü paylaştığı Gülcemal dizisiyle izleyicilerin karşısına çıktı.

Rol aldığı projelerdeki başarısıyla tanınan ünlü oyuncu, üç yıllık birlikteliğin ardından geçtiğimiz eylül ayında Albena İlieva (Nutiye Akar) ile dünyaevine girdi. Şimdi ise çift, mutlu bir haberle gündeme geldi.

Sosyal medya hesabından eşinin doğum gününü kutlayan Murat Ünalmış 'İyi ki doğmuşsun canım aşkım, hayatımın anlamı, oğlumun annesi…Seni çok seviyorum…' notunu düştü. Ünlü oyuncu bu kare ile baba olacağını duyurdu.