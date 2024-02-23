- Asayiş

Mardin'de silahlı kavga

Mardin'de alacak meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada, yoldan geçen 16 yaşındaki Mücahit A. yaralandı.

Mardin'de silahlı kavga mask
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Olay, saat 11.00 sıralarında Kızıltepe ilçesi Sanayi Mahallesi 717. Sokak'taki petrol istasyonunun önünde meydana geldi. İddiaya göre; tefeci oldukları iddia edilen C.K., E.K. ve A.K., alacaklarını tahsil edemedikleri H.K.'nin kardeşi Z.K.'nin akaryakıt istasyonuna gelerek tartıştı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Bu sırada olay yerinden geçen Mücahit A. (16), sırtından yaralandı. İhbarla bölgeye ekipler gönderildi. Mücahit A. Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde onlarca boş kovan toplayan polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.

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23 Şub 2024 - 14:14 DHA Mardin- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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