Mardin'de silahlı kavga

Olay, saat 11.00 sıralarında Kızıltepe ilçesi Sanayi Mahallesi 717. Sokak'taki petrol istasyonunun önünde meydana geldi. İddiaya göre; tefeci oldukları iddia edilen C.K., E.K. ve A.K., alacaklarını tahsil edemedikleri H.K.'nin kardeşi Z.K.'nin akaryakıt istasyonuna gelerek tartıştı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Bu sırada olay yerinden geçen Mücahit A. (16), sırtından yaralandı. İhbarla bölgeye ekipler gönderildi. Mücahit A. Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde onlarca boş kovan toplayan polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.