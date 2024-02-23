3. Bölümde Final Yapıyor!

Senden Önce dizisi, Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıktıktan sonra beklenen reyting başarısını elde edemeyerek, kısa bir süre içinde final kararı aldı. Başrollerinde Alp Navruz, Sinem Ünsal, Nilperi Şahinkaya, Tansel Öngel, Uğur Uzunel, Uğur Biçer ve Altan Erkekli'nin yer aldığı dizi, 2. bölümün ardından 3. bölümle final yapma kararı aldı.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin 2. bölümü beklenen reyting başarısını elde edemediği için 3. bölümle ekran macerasına veda edecek.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.