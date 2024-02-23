3. Bölümde Final Yapıyor!

Senden Önce dizisi, Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıktıktan sonra beklenen reyting başarısını elde edemeyerek, kısa bir süre içinde final kararı aldı. Başrollerinde Alp Navruz, Sinem Ünsal, Nilperi Şahinkaya, Tansel Öngel, Uğur Uzunel, Uğur Biçer ve Altan Erkekli'nin yer aldığı dizi, 2. bölümün ardından 3. bölümle final yapma kararı aldı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin 2. bölümü beklenen reyting başarısını elde edemediği için 3. bölümle ekran macerasına veda edecek.