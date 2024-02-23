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3. Bölümde Final Yapıyor!

Senden Önce dizisi, Alp Navruz, Sinem Ünsal ve Nilperi Şahinkaya'nın başrollerini üstlendiği, 2 bölüm süren yayın hayatının ardından 3. bölümde final yapma kararı aldı

3. Bölümde Final Yapıyor! mask

Senden Önce dizisi, Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıktıktan sonra beklenen reyting başarısını elde edemeyerek, kısa  bir süre içinde final kararı aldı. Başrollerinde Alp Navruz, Sinem Ünsal, Nilperi Şahinkaya, Tansel Öngel, Uğur Uzunel, Uğur Biçer ve Altan Erkekli'nin yer aldığı dizi, 2. bölümün ardından 3. bölümle final yapma kararı aldı.

Birsen Altuntaş'ın haberine  göre, dizinin 2. bölümü beklenen reyting başarısını elde edemediği  için 3. bölümle ekran macerasına veda edecek.

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23 Şub 2024 - 14:10 Ankara- Magazin

Mahreç  Ayşe Jülide Özdem

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