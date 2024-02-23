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Cemal Hünal boşanıyor mu?

Oyuncu Cemal Hünal ve Lale Cangal çifti, 13 yıllık evliliklerine nokta koyma kararı aldı. Bir süredir ayrı yaşadıklarını belirten çift, resmi bir boşanma başvurusu yapmadıklarını ifade etti.

Cemal Hünal boşanıyor mu? mask

Issız Adam filmiyle tanınan ve şu anda Hudutsuz Sevda dizisinde rol alan Cemal Hünal  ile 2011 yılında evlenen meslektaşı Lale Cangal, 13 yıl süren evliliklerine nokta koyma kararı aldı. Çift,  bir süredir ayrı yaşadıklarını ve henüz resmi bir boşanma başvurusu yapmadıklarını açıkladı.

Boşanma haberlerinin ardından  sosyal medya hesaplarından ortak bir açıklama yapan çift, şu sözleri paylaştı:

"Basında bir süredir yer alan haberlere ilişkin bir açıklama yapma gereği duyduk. Evlerimizi ayırdığımız doğrudur. Ancak henüz resmi bir başvurumuz olmadı. Süreci hem bizim hem de müşterek çocuğum uzun menfaati doğrultusunda yönetebilmek  için avukatımız ile görüşüyoruz. Nihai kararı sizlerle paylaşacağız, o zamana kadar ailemizin yaşadığı bu hassas sürece saygı duymanızı ve tarafımızca yapılmayan hiç bir açıklamaya itibar etmemenizi rica ederiz.

Cemal Hünal boşanıyor mu?

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23 Şub 2024 - 14:02 Ankara- Magazin

Mahreç  Melisa Sapaz

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