Takip ettiği husumetlisini öldürdü

Olay, dün akşam saatlerinde Turan Caddesi'nde meydana geldi. Ahmet Nuri Özkeskin, daha önceden aralarında husumet bulunan Muhammet Doğan Turan'ı takip ederek tabancayla ateş açtı. Kurşunlar, Muhammet Doğan T. ile cadde üzerindeki M.D. (8) ve Y.Ç.'ye (8) isabet etti. Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Muhammet Doğan Turan, hastanede hayatını kaybetti. Yaralanan çocuklar ise tedavilerinin ardından taburcu edildi. Olay sonrası kaçan ve suç aleti tabanca ile yakalanan Özkeskin de işlemleri sonrası tutuklandı.

OLAY ANI KAMERADA

Öte yandan olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; taraflar arasında yaşanan arbede sonrası ateşlenen tabancadan çıkan kurşunların Muhammet Doğan Turan'a isabet etmesi ve çevredekilerin kaçışması yer aldı.