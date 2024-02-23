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TÜİK verileri açıkladı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), güven endeksinin şubat ayında hizmet ve inşaat sektörlerinde arttığını, perakende ticaret sektöründe azaldığını açıkladı.

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TÜİK, Şubat 2024 dönemine ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; güven endeksi bir önceki aya göre hizmet sektöründe yüzde 1,6 arttı, perakende ticaret sektöründe yüzde 1 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 1 arttı. Güven endeksi, hizmet sektöründe 118,6, perakende ticaret sektöründe 114,5 ve inşaat sektöründe 91,8 değerini aldı.

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23 Şub 2024 - 13:30 DHA Ankara- Ekonomi

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