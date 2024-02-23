- Asayiş

Kırıkkale'de trafik denetimleri sürüyor

Ulaşımda 43 ilin bağlantı noktası "kilit kavşak" Kırıkkale'de, jandarma ekipleri vatandaşların huzur ve güvenliği için denetimlerini sürdürüyor.

Kırıkkale'de trafik denetimleri sürüyor mask
Kırıkkale'de trafik denetimleri sürüyor
Kırıkkale'de trafik denetimleri sürüyor
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Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırıkkale- Ankara kara yolu hızlı tren köprüsü altındaki uygulama noktasında narkotik köpek ile yaptıkları denetimlerde otomobil ve yolcu otobüslerinde uyuşturucu madde araması yaptı.

Yolcuların Genel Bilgi Toplama sorgulamalarını gerçekleştiren ekiplerin denetimlerini 24 saat sürdürdüğü uygulama noktasında, suç unsuruna rastlanılan durumlarda işlem yapılıyor.

# "Kilit kavşak", Jandarma, Kırıkkale, trafik denetimleri, Ankara, ile, Otomobil

23 Şub 2024 - 13:27 AA Kirikkale- Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

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