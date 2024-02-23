Bodrum'da ana isale hattı patladı

Yahşi Mahallesi Kargı Caddesi üzerindeki ana isale hattı, saat 04.00 sıralarında patladı. Patlamanın ardından asfalt çöktü, yolda büyük çukur oluştu. Patlaktan akan su, Kargı Caddesi üzerindeki bir sitede bahçıvanların kaldığı lojmanı bastı. Eşyalar kullanılamaz hale gelirken, evin içi ve bahçe alanı çamur yığınına döndü. İhbarın ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MUSKİ) ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, patlağın olduğu noktada çalışma başlattı. Yol kontrollü olarak trafiğe kapatıldı. Bölgede su kesintilerinin yaşanacağı bildirildi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.