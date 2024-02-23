'Mücadelemizin saflarını genişlettik'

Bakan Uraloğlu, Kırklareli'de Saray-Kırklareli Yolu-Vize Çevre Yolu Açılış Töreni'ne katıldı. Burada konuşan Uraloğlu, ülkenin ulaşım ve iletişim altyapısını güçlendirmek, modernize etmek ve vatandaşlara daha konforlu bir yaşam sunmak hedefiyle önemli adımlar attıklarını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerçekleştirdiğimiz projeler ile ' Türkiye Yüzyılı'nda şehirlerimizi birbirine daha da yaklaştırıyor, ulaşım altyapısını güçlendiriyoruz. Bilindiği üzere Trakya bölgemiz; güçlü kara yolu altyapısı, limanları, demir yolu ve hava yolu bağlantıları ile Avrupa'yı Asya'ya bağlayan köprü konumundadır. Özellikle Dereköy Sınır Kapısı üzerinden Bulgaristan'a ulaşım sağlaması, Edirne'den İstanbul'a kadar Trakya'yı kat eden otoyol ve devlet yoluna yakınlığı ile de lojistik açıdan büyük önem arz ediyor. Ayrıca Kırklareli; tarihi yapıları ve kültürel değerlerinin yanı sıra, tarım ve tarıma dayalı sanayi kollarıyla, üretim alanları, pazarlara yakınlığı ve iş gücü kaynakları ile bölgenin yatırıma açık merkezleri arasında yer almaktadır. Bu nitelikleriyle Kırklareli her gün büyüyor, gelişiyor, güzelleşiyor. Biz de bunun farkındayız ve Kırklareli'nin büyüme hızına ve artan trafik yoğunluğuna bağlı olarak yeni proje üretiyor, dev yatırımlar hayata geçiriyoruz" dedi.

'DOĞANIN KORUNMASINA KATKI SAĞLAYACAĞIZ'

İstanbul'dan Kırklareli'ne ulaşım sağlayan güzergahta hayata geçirdikleri kara yolu projeleri ile şehrin ulaşım altyapısını geliştirdiklerini söyleyen Uraloğlu, "Bu kapsamda yürüttüğümüz önemli çalışmalar arasında yer alan Saray-Kırklareli Yolu'nun uzunluğu 71 kilometredir. Bu yolumuz bünyesinde tamamlayarak açılışını gerçekleştirdiğimiz Vize Çevre Yolu'muzu; 6,3 kilometre uzunluğunda bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında inşa ettik. Projemiz ile; bölgede bulunan organize sanayi bölgeleri ile yurt içi ve yurt dışına sevkiyat yapan, kapasitesi yüksek kireç ve çimento fabrikalarından kaynaklanan ağır taşıt trafiği kentin dışına aldık. Transit trafiğin kesintisiz akışını tesis ederek ilçe merkezindeki trafik yoğunluğu rahatlattık; hızlı, güvenli ve konforlu ulaşım sağladık. Vize şehir geçişini 12 dakikadan 3 dakikaya indirdik. Böylece Çevre Yolu'muz ile zamandan 72 milyon lira, akaryakıttan 10 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 82 milyon lira tasarruf edeceğiz. Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da 1,193 ton azaltarak doğanın korunmasına katkı sağlayacağız. Hayırlı, uğurlu olsun" diye konuştu.

'TURİZM BELDESİ İĞNEADA'YA ULAŞIM SAĞLANMASI ÖNEMLİ'

Uraloğlu, Trakya bölgesinin Karadeniz sahiline açılan en önemli turizm beldesi olan İğneada'ya ulaşımın sağlanmasının büyük önem taşıdığını belirterek, "Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul illerinin İğneada'ya ulaşan tek aksıdır. Ayrıca Karadeniz kıyısındaki eşsiz longoz ormanları ve orman endüstrisine dayanan ekonomik faaliyetleriyle de öne çıkmaktadır. Demirköy-İğneada yolumuzu 27,7 kilometre uzunluğunda, bitümlü sıcak karışım kaplamalı tek yol standardında projelendirdik. Yolumuzun Demirköy geçişinde de 5,5 kilometrelik Demirköy Çevre Yolu'nu tamamladık ve iş kapsamındaki 75 metrelik Bulanık Deresi Köprüsü'nü inşa ettik. Yolun kalan kesimlerinde de çalışmalara hızla devam ediyoruz. Demirköy Çevre Yolu'muz ile bölgedeki orman endüstrisinden kaynaklanan ağır taşıt trafiğinin ve özellikle yaz aylarında artış gösteren turistik trafiğin Demirköy şehir merkezinde neden olduğu yoğunluğunu rahatlattık. Bu yolumuzun çok önemli bir yanı daha var. Savunma Sanayii Başkanlığımızın ülkemizin güvenliği için önem arz eden İğneada bölgesindeki askeri faaliyetleri kapsamında sevk edilen ağır tonajlı askeri araçları geçişine uygun, hızlı ve güvenli ulaşım imkanı da sağlamış olduk. Çevre yolumuzla şehir merkezi üzerinden saatte ortalama 30 kilometre trafik hızı ile 10 dakikada kat edilen Demirköy geçişini, ortalama hızı 90 kilometreye yükselterek 3 dakikaya indirdik. Böylece zamandan 18 milyon lira, akaryakıttan 2 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 20 milyon lira tasarruf edeceğiz. Bu yolumuz sayesinde de çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da 291 ton azaltarak doğanın korunmasına katkı sağlayacağız. Tekrardan hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

'KIRKLARELİ'NE 27 MİLYAR 553 MİLYON YATIRIM GERÇEKLEŞTİRDİK'

Kırklareli'de yeni projeler ürettiklerini ve dev yatırımları hayata geçirdiklerini belirten Uraloğlu, " Son 22 yılda Kırklareli'nin ulaşım ve iletişim altyapısına 27 milyar 553 milyon lira yatırım gerçekleştirdik. 2002 yılında 77 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 257 kilometreye çıkardık. Kırklareli'yi; Edirne'ye, Tekirdağ'a, İstanbul'a bölünmüş yollar ile bağladık. Kırklareli'nin demiryolu altyapısını da çok önemli yatırımlar yaptık.Şehir içinde kalan tüm demiryolu alt yapısını modernize ettik. 62 kilometresi Kırklareli'nden geçen 229 kilometre uzunluğundaki Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren projesi ile Kırklareli'ni İpek Demiryolu güzergahının önemli merkezlerinden biri haline de getiriyoruz. Bu proje kapsamında Kırklareli'nde Babaeski, Lüleburgaz, Büyükkarıştıran istasyonları olacak. Projenin tamamlanmasıyla; mevcut hat kapasitesini 4 kat artıracağız. Halkalı-Kapıkule (Edirne) arası yolcu seyahat süresini 4 saatten 1,5 saate; yük taşıma süresini 6,5 saatten 2,5 saate düşüreceğiz. Hattın hizmete alınması ile gelişmeye başlayacak ticari hareketlilik, bölge insanımızın ve ülkemizin ekonomik süreçlerine, kalkınmasına ve gelişmesine çok büyük faydalar getirecektir" diye konuştu.

'MÜCADELEMİZİN SAFLARINI GENİŞLETTİK'

Kırklareli'nin gelişimi, toplumun kalkınması ve 'Türkiye Yüzyılı' için koydukları hedefe ulaşmada gerekli her türlü gayret ve kararlılığı göstermeye devam edeceklerini söyleyen Uraloğlu, "Milletimizin 15 Temmuz gecesi meydanlarda kurduğu Cumhur İttifakı'nı, seçimlerde ve Meclis'te devam ettirerek, mücadelemizin saflarını genişlettik. Cumhur İttifakı olarak derdi millet ve memleket olan bir hareketin mensuplarıyız. Aziz milletimiz son seçimlerde Cumhur İttifakı'nı seçerek Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde istikrara, gelişmeye ve kalkınmaya devam demiştir. Şimdi aynı desteği Cumhur İttifakı'nın Kırklareli Belediye Başkan adayı Derya Bulut kardeşimiz için istiyoruz. Hem Kırklareli'yi hem de Türkiye'yi; 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerine Cumhur İttifakı'yla kavuşturacağız" diye konuştu. Uraloğlu, sivil toplum örgütü temsilcileri ile buluşmak üzere Kırklareli il merkezine geçti.