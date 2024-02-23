Kumar oynayan 173 kişiye 1 milyon 111 bin TL ceza kesildi

İzmir'in Bornova ilçesinde bir iş yerinde kumar oynayan 173 kişiye toplamda 1 milyon 111 bin 525 TL ceza uygulandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordine ve talimatları doğrultusunda, Bornova Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kumar oynandığı belirlenen bir iş yerine operasyon düzenlendi. İş yerindeki 173 kişiye toplam 1 milyon 111 bin 525 TL ceza kesildi. İşletme mühürlendi, kumar oynamak için kullanılan materyallere de el koyuldu. İşletme sahibi B.B. hakkında, 'Kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak' suçundan soruşturma başlatıldı. Şüpheli B.B. jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.