- Dünya

Apartman yangınında 15 kişi kayıp

İspanya’nın Valencia kentinde 14 katlı bir apartmanda dün meydana gelen yangında 4 kişinin yaşamını yitirdiği ve yaklaşık 15 kişinin ise kayıp olduğu açıklandı.

Apartman yangınında 15 kişi kayıp mask
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Beril SÖNMEZ

İspanya Acil Durum Koordinasyon Merkezi yetkilileri, Valencia kentinin Campanar bölgesinde 14 katlı apartmanda dün başlayan ve kısa sürede tüm binaya yayınlan yangında 4 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Ölü sayısının artabileceğini vurgulayan yetkililer, yaklaşık 15 kişinin yerinin tespit edilemediğini belirterek 7’si itfaiyeci olmak üzere toplamda 15 kişinin de yaralandığını açıkladı. Valencia Belediye Başkanı Maria Jose Catala, kentte 3 günlük yas ilan edildiğini belirtti.

# Apartman yangını

23 Şub 2024 - 11:33 DHA - Dünya

Mahreç  Dha Ajansı

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