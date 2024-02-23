Apartman yangınında 15 kişi kayıp

Beril SÖNMEZ

İspanya Acil Durum Koordinasyon Merkezi yetkilileri, Valencia kentinin Campanar bölgesinde 14 katlı apartmanda dün başlayan ve kısa sürede tüm binaya yayınlan yangında 4 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Ölü sayısının artabileceğini vurgulayan yetkililer, yaklaşık 15 kişinin yerinin tespit edilemediğini belirterek 7’si itfaiyeci olmak üzere toplamda 15 kişinin de yaralandığını açıkladı. Valencia Belediye Başkanı Maria Jose Catala, kentte 3 günlük yas ilan edildiğini belirtti.