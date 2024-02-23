Apartman yangınında 15 kişi kayıp

Beril SÖNMEZ
İspanya Acil Durum Koordinasyon Merkezi yetkilileri, Valencia kentinin Campanar bölgesinde 14 katlı apartmanda dün başlayan ve kısa sürede tüm binaya yayınlan yangında 4 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Ölü sayısının artabileceğini vurgulayan yetkililer, yaklaşık 15 kişinin yerinin tespit edilemediğini belirterek 7’si itfaiyeci olmak üzere toplamda 15 kişinin de yaralandığını açıkladı. Valencia Belediye Başkanı Maria Jose Catala, kentte 3 günlük yas ilan edildiğini belirtti.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.