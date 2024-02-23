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Birce Akalay'ın sürpriz aşkı ortaya çıktı

Uzun bir süredir bekar olan Birce Akalay, son iddialara göre yeni bir ilişkiye adım attı. Meslektaşı Hakan Kurtaş ile aşk yaşadığı ve ikilinin el ele görüntülendikleri iddia edildi

Birce Akalay'ın sürpriz aşkı ortaya çıktı mask

Gündemi Kuş Uçuşu dizisi ile sallayan Birce Akalay, Lale Kıran karakteriyle büyük bir hayran kitlesi edindi. İlk defa Siyah Beyaz Aşk dizisinde partner olduğu İbrahim Çelikkol ile izleyicinin gönlünde taht kuran Akalay, o dönemde büyük bir beğeni kazandı. İkili, dizinin ardından da samimi bir dostluklarına devam etti.

İbrahim Çelikkol ile samimi bir dostlukları olduğunu sıkça dile getiren Birce Akalay, Aramızda Kalmasın programına göre uzun süren yalnızlığına nokta koydu. Akalay, iddialara göre Hakan Kurtaş ile aşk yaşamaya başladı.

Çift, Sevgililer Günü'nde Beyoğlu'ndaki bir sinemada bir araya gelerek 'Zavallılar' filmini birlikte izledi.

Birce Akalay'ın sürpriz aşkı ortaya çıktı

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23 Şub 2024 - 11:12 Ankara- Magazin

Mahreç  Ayşe Jülide Özdem

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