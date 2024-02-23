Birce Akalay'ın sürpriz aşkı ortaya çıktı

Gündemi Kuş Uçuşu dizisi ile sallayan Birce Akalay, Lale Kıran karakteriyle büyük bir hayran kitlesi edindi. İlk defa Siyah Beyaz Aşk dizisinde partner olduğu İbrahim Çelikkol ile izleyicinin gönlünde taht kuran Akalay, o dönemde büyük bir beğeni kazandı. İkili, dizinin ardından da samimi bir dostluklarına devam etti.
İbrahim Çelikkol ile samimi bir dostlukları olduğunu sıkça dile getiren Birce Akalay, Aramızda Kalmasın programına göre uzun süren yalnızlığına nokta koydu. Akalay, iddialara göre Hakan Kurtaş ile aşk yaşamaya başladı.
Çift, Sevgililer Günü'nde Beyoğlu'ndaki bir sinemada bir araya gelerek 'Zavallılar' filmini birlikte izledi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.