Ünlü oyuncu nişanlandı!

Güneşin Kızları, Söz, Ferhat ile Şirin, Arıza ve Baba gibi birçok başarılı projede yer alan yakışıklı oyuncu Tolga Sarıtaş, uzun süredir birlikte olduğu ünlü modacı Zeynep Mayruk ile evlilik kararı aldı. Sevgililer Günü'nde romantik bir atmosferde Mayruk'a evlenme teklif eden Sarıtaş ve Mayruk, nişanlanarak birbirlerine olan bağlarını daha da güçlendirdi.

Sevgililer Günü'nde romantik bir an yaşayan Tolga Sarıtaş, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Zeynep Mayruk'a evlilik teklifi etti. Çift, bu özel anı Çeşme'de düzenlenen sade bir törenle nişanlanarak taçlandırdı.

Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk, nişan törenlerinden özel kareleri sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı.

Törende Tolga Sarıtaş siyah bir takım elbise tercih ederken, Zeynep Mayruk'un elbise seçimi de büyük ilgi gördü.

Zeynep Mayruk, beyaz renkte, tamamen dantel detaylarıyla süslenmiş bir takım elbise tercih etti. Bu seçim, sosyal medyada geniş bir yelpazede değerlendirildi. Kimileri bu tercihi "Çok güzel" bulurken, diğer bazı takipçiler ise "Hiç olmamış" şeklinde yorumlar yaptı.