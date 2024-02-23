- Asayiş

Tokat'ta kaza; 6 yaralı

Tokatt'ta otomobilin TIR'a arkadan çarptığı kazada 6 kişi, yaralandı.

Tokat'ta kaza; 6 yaralı mask
Tokat'ta kaza; 6 yaralı
Tokat'ta kaza; 6 yaralı
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Kaza, sabah saatlerinde Niksar ilçesi Kavlağanlık mevkisinde meydana geldi. Gürsel Yıldırım idaresindeki 19 HF 134 plakalı otomobil, Salih Sabahyeli idaresindeki 58 ADE 352 plakalı TIR'a arkadan çarptı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Kazada 2 sürücü ile Fatma Yıldırım, Mehmet Ertürk, Melih Ertürk ve Ali Orhan ve yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Yaralılar, Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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23 Şub 2024 - 11:06 DHA Tokat- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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