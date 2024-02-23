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O Ses şampiyonu Emre son haliyle gündem oldu!

O Ses Türkiye yarışmasının 2016 şampiyonu Emre Sertkaya, yayınlandığı dönemde büyük bir ilgiyle takip edilmişti. Gökhan Özoğuz ve Hakan Özoğuz'un takımında yarışan Sertkaya, güçlü sesi ve sempatik tavırlarıyla yarışmaya damga vurmuştu. Şampiyonun son hali ise herkesi şaşırttı.

O Ses şampiyonu Emre son haliyle gündem oldu! mask

Emre Sertkaya, Acun Ilıcalı'nın popüler yarışması O Ses Türkiye'de güçlü sesi ve sempatik tavırları ile izleyicilerden büyük beğeni topladı. Yarışmada seslendirdiği 'Minnet Eylemem' ve 'Haydi Gel İçelim' şarkılarıyla hafızalara kazındı.

2016 yılında O Ses Türkiye yarışmasına katılan Emre Sertkaya, performansıyla jüri üyeleri Ebru Gündeş ve Hakan-Gökhan Özoğuz kardeşlerin dönmesini başarmış, tercihini ise Hakan-Gökhan Özoğuz'dan yana kullanmıştı.

20 yaşında O Ses Türkiye şampiyonu olan Emre Sertkaya, şimdiki görünümüyle yeniden gündeme geldi.

Yarışmanın sonrasında Türkiye'den Paris'e yerleşen Sertkaya, saçlarını boyatarak ve imajını değiştirerek yeniden dikkat çekti.

Emre Sertkaya'nın son halini görenler tanıyamadı.

O Ses şampiyonu Emre son haliyle gündem oldu!
O Ses şampiyonu Emre son haliyle gündem oldu!
O Ses şampiyonu Emre son haliyle gündem oldu!

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23 Şub 2024 - 10:45 Ankara- Magazin

Mahreç  Ayşe Jülide Özdem

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