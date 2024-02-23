O Ses şampiyonu Emre son haliyle gündem oldu!

Emre Sertkaya, Acun Ilıcalı'nın popüler yarışması O Ses Türkiye'de güçlü sesi ve sempatik tavırları ile izleyicilerden büyük beğeni topladı. Yarışmada seslendirdiği 'Minnet Eylemem' ve 'Haydi Gel İçelim' şarkılarıyla hafızalara kazındı.

2016 yılında O Ses Türkiye yarışmasına katılan Emre Sertkaya, performansıyla jüri üyeleri Ebru Gündeş ve Hakan-Gökhan Özoğuz kardeşlerin dönmesini başarmış, tercihini ise Hakan-Gökhan Özoğuz'dan yana kullanmıştı.

20 yaşında O Ses Türkiye şampiyonu olan Emre Sertkaya, şimdiki görünümüyle yeniden gündeme geldi.

Yarışmanın sonrasında Türkiye'den Paris'e yerleşen Sertkaya, saçlarını boyatarak ve imajını değiştirerek yeniden dikkat çekti.

Emre Sertkaya'nın son halini görenler tanıyamadı.