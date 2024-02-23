23 Şub 2024 - 10:39- Magazin G:

Bütün konserlerini iptal etti!

Murat Dalkılıç, sağlık sorunları nedeniyle tüm konserlerini iptal etmek zorunda kaldı.

Bütün konserlerini iptal etti! mask

Sanatçı Murat Dalkılıç, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, sağlık sorunları nedeniyle tüm konserlerini iptal etmek zorunda kaldığını açıklayarak, "Gerçekleşmesi planlanan bütün konserleri iptal etmek zorunda kaldık. Bir ameliyat daha olacağım" dedi

Dalkılıç'ın açıklaması şu şekilde; "Herkese merhaba. Maalesef sağlık sorunlarım nedeniyle 7 Mart Londra konserini ve yine maalesef zamanını tam bilmediğimiz bir süre daha gerçekleşmesi planlanan bütün konserleri iptal etmek zorunda kaldık.

İltifat edip bilet alan herkesten çok özür dilerim. Tedavim bu süre içerisinde itinayla devam edecek ve bir ameliyat daha olacağım. En kısa zamanda sağlıklı ve muhakkak daha güzel günlerde bir araya geleceğiz."

Bütün konserlerini iptal etti!

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23 Şub 2024 - 10:39 Ankara- Magazin

Mahreç  Melisa Sapaz

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