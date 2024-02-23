Kaçak göçmenlerden 15'i kurtarıldı, 33'ü yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 21 Şubat'ta saat 06.00'da Bodrum açıklarında kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 15 kaçak göçmeni kurtardı. Ekipler aynı tarihte saat 07.15'te de Bodrum açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan, aralarında 2 çocuğun da bulunduğu 33 kaçak göçmeni yakaladı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.