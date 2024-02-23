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Kaçak göçmenlerden 15'i kurtarıldı, 33'ü yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında sürüklenen lastik bottaki 15 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı; 33 kaçak göçmen de yakalandı.

Kaçak göçmenlerden 15'i kurtarıldı, 33'ü yakalandı mask
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Sahil Güvenlik Komutanlığı, 21 Şubat'ta saat 06.00'da Bodrum açıklarında kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 15 kaçak göçmeni kurtardı. Ekipler aynı tarihte saat 07.15'te de Bodrum açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan, aralarında 2 çocuğun da bulunduğu 33 kaçak göçmeni yakaladı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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23 Şub 2024 - 10:41 DHA Muğla- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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