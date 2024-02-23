"4 terörist etkisiz hale getirildi"

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ansızın vurmaya devam! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'miz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 4 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Terör ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek" denildi.