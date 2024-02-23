2 dakikada 50 bin liralık kablo çaldılar

Hırsızlık, Yeşilkent Mahallesi'ndeki Atatürk Caddesi'nde dün saat 06.30 sıralarında meydana geldi. Plakasız panelvan tipi araçla işyerinin önüne gelen, yüzleri maskeli ve kapuşonlu 8 şüpheli, bir süre bekledikten sonra levyelerle kapı kilidini kırdı. Bu sırada 2 şüpheli de duvara tırmanarak alarm sistemini söktü. Şüpheliler yaklaşık 2 dakika içerisinde rulolar halindeki bakır telleri ve masa üzerindeki bir telefonu da alarak olay yerinden kaçtı.Devre dışı bırakılan alarm sisteminin sinyal vermesi üzerine, olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

İşyeri sahiplerinden Aytekin Kınık, "Alarm şirketi bizi arıyor, 'Hırsız var ' diye. Biz de polise yönlendirin diyoruz. Biz geldiğimizde zaten kaçmışlardı.Bir tanesi kapıyı sökmeye çalışıyor sonra da bir tanesi geliyor alarmı söküyor. Ondan sonra da kapıdaki demirleri, kilitleri kırıp içeri giriyorlar oradan da hızlı bir şekilde kabloları atıyorlar. İçeri girip çıkmaları 2-2.5 dakika. Profesyonelce iş yerini boşaltıyorlar. Paketlediğimiz kabloları kaldırıp atıyorlar. 7-8 kişi de arabada var. Kalabalık oldukları için hızlı bir şekilde yapıyorlar. Zararımız 50 bin lira civarında. Bunların yakalanarak adalete teslim edilmesini istiyoruz" diye konuştu.