Silahlı saldırıda ağır yaralandı

Olay, 17 Şubat'ta saat 13.00 sıralarında, Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Kentin en işlek caddelerinden olan Atatürk Caddesi'nde, otomobiliyle, trafik ışıklarında bekleyen Baran Gül'ün yanına motosikletli ve kasklı 2 şüpheli yaklaştı. Şüphelilerden biri, otomobilin açık olan penceresinden uzattığı tabancayla peş peşe ateş açtı. Gül, vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. Şüpheliler ise olay yerinden kaçtı.

Baran Gül, otomobildeki yakınları tarafından Seyhan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Buradaki ilk müdahalesinin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Gül'ün çok sayıda ameliyat geçirdiği ve hayati tehlikesinin ise sürdüğü belirtildi.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise bölgedeki ve kaçış güzergahındaki güvenlik kameralarını inceleyip, şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.