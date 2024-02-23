Başakşehir'de iş adamı cinayeti: 7 gözaltı

Başakşehir'de iş insanı Abdülkadir Altuğrul'un oturduğu sitenin otoparkında yaşanan cinayetle ilgili olarak 7 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında, olayın azmettiricisi olduğu iddia edilen Abdülkadir Altuğrul'un arkadaşı da bulunuyor. Alacak-verecek meselesi nedeniyle meydana geldiği belirtilen olayla ilgili soruşturma geniş kapsamlı bir şekilde devam ediyor.

Başakşehir, Mecidiye caddesinde yaklaşık bir ay önce meydana gelen olayda iş insanı Abdülkadir Altuğrul, sitenin otoparkında otomobilinden indiği esnada silahlı saldırıya uğramıştı. Bir kişinin silahlı saldırısı sonucu kanlar içinde yere düşmüş, saldırgan ise olay yerinden kaçmıştı. Silah sesini duyan çevre sakinlerinin haber vermesiyle olay yerine gelen polis ekipleri Abdülkadir Altuğrul’un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis olayla ilgili 7 şüphelinin kimliğini tespit etti. İstanbul ve Hakkari’de yapılan operasyonda cinayetle ilgili 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan birinin öldürülen Abdülkadir Altuğrul’un yakın arkadaşı olduğu ve olayı azmettirdiği öğrenildi.

Yetkililer, olayın alacak verecek meselesi yüzünden meydana geldiğini, şüphelilerin sorgularına Asayiş Şube Müdürlüğünde sürdüğünü belirttiler.