Basketbol'da haftanın programı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Sigorta Basketbol Ligi 26. hafta müsabakalarıyla devam edecek.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2 ligde oynanacak maçların programı şöyle:

- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Yarın:

14.00 Çankaya Üniversitesi-ÇBK Mersin (M. Sait Zarifoğlu)

14.00 Emlak Konut- Bursa Uludağ Basketbol (Başakşehir)

15.00 İlkem Yapı Tarsusspor-Hatay Büyükşehir Belediyespor (Servet Tazegül)

15.00 Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol-Fenerbahçe Alagöz Holding (Kepez Turgut Özal)

17.30 Nesibe Aydın-Botaş (TOBB ETÜ)

25 Şubat Pazar:

14.00 Beşiktaş-Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor (BJK Emlakjet)

16.00 Melikgazi Kayseri Basketbol-Galatasaray Çağdaş Faktoring (Kadir Has Kongre Merkezi)

- Türkiye Basketbol Ligi

Bugün:

18.00 Kapaklıspor-Fenerbahçe Koleji Novotel (Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi)

Yarın:

13.00 Alagöz Holding Iğdır Basketbol-Esenler Erokspor (Iğdır Kazım Karabekir)

14.45 Finalspor-Bornova Belediyesi Karşıyaka (Naim Süleymanoğlu)

16.30 Mersin Büyükşehir Belediyesi-Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor (Edip Buran)

18.15 Çayırova Belediyesi-Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler (Çayırova)

25 Şubat Pazar:

15.45 MKE Ankaragücü Ikon Menkul-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (TOBB ETÜ)

26 Şubat Pazartesi:

18.00 Sigortam Net-Gaziantep Basketbol (BJK Emlakjet)

27 Şubat Salı:

17.30 Konyaspor-OGM Ormanspor (Selçuklu Belediyesi)

19.00 Pizza Lazza Haremspor-Semt77 Yalovaspor (Şehit Mustafa Özel)

Bu arada Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde milli maçlar nedeniyle karşılaşma oynanmayacak.