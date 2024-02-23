Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verdi :
"İvedik Hurdacılar Sanayi Sitesi, Bağlum, Pursaklar, Havaalanı bağlantı yolu projemiz ile bölgeden Esenboğa Havaalanı’na doğru giden trafik yükünü hafifletecek ve şehir içi trafiğini azaltarak hemşehrilerimizin zamandan tasarruf etmesini sağlayacağız.
Nisan’da ihaleye çıkmayı planladığımız proje ile Ankara trafiğine nefes aldırmayı hedefliyoruz."
İvedik Hurdacılar Sanayi Sitesi, Bağlum, Pursaklar, Havaalanı bağlantı yolu projemiz ile bölgeden Esenboğa Havaalanı’na doğru giden trafik yükünü hafifletecek ve şehir içi trafiğini azaltarak hemşehrilerimizin zamandan tasarruf etmesini sağlayacağız.
Nisan’da ihaleye çıkmayı… pic.twitter.com/5orbzgalHy
— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) February 22, 2024
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.