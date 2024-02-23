23 Şub 2024 - 09:32- Gündem G:

"Ankara trafiğine nefes aldırmayı hedefliyoruz"

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş: "Nisan’da ihaleye çıkmayı planladığımız proje ile Ankara trafiğine nefes aldırmayı hedefliyoruz." dedi.

"Ankara trafiğine nefes aldırmayı hedefliyoruz" mask

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı  Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verdi :

"İvedik Hurdacılar Sanayi Sitesi, Bağlum, Pursaklar, Havaalanı bağlantı yolu projemiz ile bölgeden Esenboğa Havaalanı’na doğru giden trafik yükünü hafifletecek ve şehir içi trafiğini azaltarak hemşehrilerimizin zamandan tasarruf etmesini sağlayacağız.

Nisan’da ihaleye çıkmayı planladığımız proje ile Ankara trafiğine nefes aldırmayı hedefliyoruz."

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23 Şub 2024 - 09:32 Ankara- Gündem

Mahreç  Melisa Sapaz

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