23 Şub 2024 - 09:29- Siyaset G:

Mansur Yavaş 5 yılda ne yaptı?

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı (ABB) Mansur Yavaş, 5 yıl boyunca yaptıkları projeleri paylaştı.

Mansur Yavaş 5 yılda ne yaptı?
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı (ABB) Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 5 yıl boyunca yaptıkları projeleri açıkladı. 

Mansur Yavaş paylaşımında, "5 yıl boyunca #AzLafÇokİş dedik. Başkent Ankara Kalkınma Projesi BAKAP ile ranta değil, kentin geleceğine yatırım yaptık." ifadelerini kullandı 

https://www. mansuryavas.com.tr/

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23 Şub 2024 - 09:29 Ankara- Siyaset

Mahreç  Melisa Sapaz

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