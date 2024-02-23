Doğum günü tarzı olay oldu

Sosyal medya paylaşımları, özel hayatındaki detaylar ve başarılı oyunculuğuyla öne çıkan Demet Özdemir, son dönemin en dikkat çeken isimlerinden biri olarak adını sıkça duyuruyor.

31'inci yaşını özel bir davetle kutlayan Demet Özdemir, doğum günü tarzı sosyal medyanın ilgisini çekti. Ünlülerin katıldığı etkinlikte Özdemir, oversize ceket kombiniyle dikkatleri üzerine çekti.

Kalabalık bir arkadaş grubuyla Yunanistan'ın ünlü sanatçısı Anna Vissi'nin sahne aldığı bir etkinlikte doğum gününü kutlayan Demet Özdemir'in bu anları sosyal medyada büyük ilgi gördü. Ancak, Özdemir'in tarzı takipçilerinden tam not almadı.

Gri renkteki ışıltılı kumaştan oluşan oversize ceketiyle dikkat çeken Demet Özdemir, kombinini siyah mini eteği ve uyumlu siyah bluzuyla tamamladı.

Ünlü ismin kombinine; 'Ceket dedesinin yadigari galiba', 'Memur gibi olmuş', 'Hiç yakışmamış', 'Yaşlanmış gibi geldi', 'Yaşından büyük göstermiş' gibi yorumlar yapıldı.