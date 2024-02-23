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Doğum günü tarzı olay oldu

Son dönemde Engin Akyürek ile başrolünü paylaştığı Adım Farah dizisiyle ekranlara gelen Demet Özdemir, başarılı oyunculuğu ve çekiciliğiyle izleyicileri etkilemeye devam ediyor. Sosyal medyada sıkça paylaşımlar yapan güzel oyuncu, bu sefer doğum günü kutlamalarıyla dikkat çekti. Ancak Özdemir'in tercih ettiği oversize kombin, sosyal medya kullanıcılarından pek olumlu tepkiler almadı

Doğum günü tarzı olay oldu mask

Sosyal medya paylaşımları, özel hayatındaki detaylar ve başarılı oyunculuğuyla öne çıkan Demet Özdemir, son dönemin en dikkat çeken isimlerinden biri olarak adını sıkça duyuruyor.

31'inci yaşını özel bir davetle kutlayan Demet Özdemir, doğum günü tarzı sosyal medyanın ilgisini çekti. Ünlülerin katıldığı etkinlikte Özdemir, oversize ceket kombiniyle dikkatleri üzerine çekti.

Kalabalık bir arkadaş grubuyla Yunanistan'ın ünlü sanatçısı Anna Vissi'nin sahne aldığı bir etkinlikte doğum gününü kutlayan Demet Özdemir'in bu anları sosyal medyada büyük ilgi gördü. Ancak, Özdemir'in tarzı takipçilerinden tam not almadı.

Gri renkteki ışıltılı kumaştan oluşan oversize ceketiyle dikkat çeken Demet Özdemir, kombinini siyah mini eteği ve uyumlu siyah bluzuyla tamamladı.

Ünlü ismin kombinine; 'Ceket dedesinin yadigari galiba', 'Memur gibi olmuş', 'Hiç yakışmamış', 'Yaşlanmış gibi geldi', 'Yaşından büyük göstermiş' gibi yorumlar yapıldı.

Doğum günü tarzı olay oldu
Doğum günü tarzı olay oldu
Doğum günü tarzı olay oldu
Doğum günü tarzı olay oldu

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23 Şub 2024 - 08:21 Ankara- Magazin

Mahreç  Melisa Sapaz

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