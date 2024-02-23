Çocuklar, otomobil çaldı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, öğle saatlerinde, sokak üzerinde park halindeki 15 NC 096 plakalı otomobili 'düz kontak' yöntemiyle çalıştıran Miran K. (15), arkadaşları A.B. (12) ve D.A.'yı (13) alarak aracı hareket ettirip hızla uzaklaştı. Durumu fark eden otomobil sahibinin ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
70 KİLOMETRELİK YOLCULUK
Gece saatlerinde Bursa- Ankara karayolu İnegöl girişinde devriye görevindeki polis ekipleri, şüphelendikleri 15 NC 096 plakalı otomobili durdurmak istedi. Ancak otomobildekiler, polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçışını sürdürdü. Bilecik'in Bozüyük ilçesinden çalındığı tespit edilen otomobil, takibe alındı.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.