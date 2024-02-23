23 Şub 2024 - 04:43- Asayiş

Çocuklar, otomobil çaldı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 'düz kontak' yöntemiyle otomobili çalıştırıp kaçan 3 çocuğun 70 kilometrelik yolculuğu, Bursa'da son buldu. İnegöl'de 'dur' ihtarına uymayıp yola devam eden ve bir süre sonra otomobili bırakıp yaya olarak kaçmaya çalışan 3 çocuk, polis ekiplerince yakalandı.