23 Şub 2024 - 04:43- Asayiş G:

Çocuklar, otomobil çaldı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 'düz kontak' yöntemiyle otomobili çalıştırıp kaçan 3 çocuğun 70 kilometrelik yolculuğu, Bursa'da son buldu. İnegöl'de 'dur' ihtarına uymayıp yola devam eden ve bir süre sonra otomobili bırakıp yaya olarak kaçmaya çalışan 3 çocuk, polis ekiplerince yakalandı.

Çocuklar, otomobil çaldı mask
Çocuklar, otomobil çaldı
Çocuklar, otomobil çaldı
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, öğle saatlerinde, sokak üzerinde park halindeki 15 NC 096 plakalı otomobili 'düz kontak' yöntemiyle çalıştıran Miran K. (15), arkadaşları A.B. (12) ve D.A.'yı (13) alarak aracı hareket ettirip hızla uzaklaştı. Durumu fark eden otomobil sahibinin ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

70 KİLOMETRELİK YOLCULUK

Gece saatlerinde Bursa- Ankara karayolu İnegöl girişinde devriye görevindeki polis ekipleri, şüphelendikleri 15 NC 096 plakalı otomobili durdurmak istedi. Ancak otomobildekiler, polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçışını sürdürdü. Bilecik'in Bozüyük ilçesinden çalındığı tespit edilen otomobil, takibe alındı. 

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23 Şub 2024 - 04:43 DHA Bursa- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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