Buruk: "Sorumlu benim"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, “Bu bir takım oyunu. Bizim kaybetmemizin nedeni sağ bek veya sol bek değil. Biz takım olarak kaybettik. Başında da bunun en büyük sorumlusu hoca olarak benim. Takım olarak kaybettiğimiz için sadece belli oyuncular ve mevkiler üzerinden görmemek lazım. Birçok mevki kötü oynadı bugün. Bunu açık açık da söylememiz gerekiyor. Teknik adam bu işin sorumlusudur. Bu da benim sorumluluğumda olan bir şey” dedi.

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu’nda Galatasaray, 3-2 kazandığı ilk maçın rövanşında Çekya temsilcisi Sparta Prag’a deplasmanda 4-1 mağlup oldu ve Avrupa Ligi’ne veda etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında teknik direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu. Çok fazla top kaybı yaptıklarını dile getiren Buruk, “4 golün 3’ünde top kaybı yaptık. Top kaybı sonrası yediğimiz goller var. Rakibimizin geçiş oyununu beklediğini biliyorduk. Özellikle ikinci yarıya göre ilk yarı daha iyi olduk. 1-0 sonrası 1-1’i yakaladık. Girdiğimiz pozisyonlar vardı. Kaleye yakın aksiyonlarımız vardı. Bir yandan topu kontrol ettik ama bence maç boyunca en büyük sıkıntımız top kayıplarıydı. Galatasaray seviyesine yakışmayan çok fazla top kaybı yaptık. Basit top kayıpları yaptık. Baskı olmadığı yerlerde de top kayıpları yaptık. Bugün özelinde maç kaybetmeyle ilgili birçok neden sayabilirim ama özellikle iç ortada baskı yokken bile yaptığımız top kayıpları vardı. Bunlarda bize oyun içerisinde rakibe güç verdi. Özellikle ikinci yarıda bir bölümde rakibin daha çok üstümüze gelmesini sağladı. Yaptığımız değişiklikler sonrası oyunu dengelemek istedik. Öndeki baskılarımızı yine aynı şekilde devam ettirmek istedik ama oyuna girerken rakibi nasıl karşılayacağımızı giren oyunculara söylemiştik. Oyuna giren oyuncularımız diğer arkadaşlarımıza bunları tam olarak aktarmayınca ben de kenardan özellikle müdahale etmek istedim oyun içerisinde. Burada zaman zaman sıkıntı yaşadığımız yerler oldu. İki maçta da en büyük sıkıntımız 10 kişi kalmaktı. 70’inci dakikada 10 kişi kalmak ve devamında da yediğimiz gol. İlk maçta da bunu yaşamıştık. Bu maçta da bunu yaşadık. Rakibimizi daha çok oyun içerisine soktu ve daha güçlü olmasını sağladı. Arkasından top kaybı sonrası üçüncü golü yedik. Maçın sonunda da hücuma hamleler yapmak istedik ve iki forvete döndük. Burada rakip ceza sahasına doğru topu indirmemiz gerekirdi. Özellikle kanatlardan girdiğimiz aksiyonlar vardı ama bunları doğru bir şekilde yapamadık. Günün sonunda kaybettik. Maçın genelinde bence kendi seviyemizin çok altında oynadık. Rakibimizi tebrik ediyorum. Oynadıkları maçtan, kazandıkları maçtan dolayı tebrik ediyorum. Onlar da çok mücadele ettiler. Hak ettikleri bir galibiyet aldılar” şeklinde konuştu.

“BİZİM KAYBETMEMİZİN NEDENİ SAĞ BEK VEYA SOL BEK DEĞİL”

Takım olarak kaybettiklerini ifade eden Buruk, “Biliyorsunuz Sacha Boey transferin son günü aramızdan ayrıldı. Bu beklediğimiz bir şey değildi. Böyle bir şey oluştu ve bu da kulüp açısından çok mantıklıydı. Kulübün kazandığı para çok önemliydi. Bu anlamda Sacha Boey’un yerine transfer yaptık ama maalesef Afrika Kupası’nın final maçında oyuncumuz sakatlandı. Bu maçta onu oynatamadık. Sol bek mevki içinde tabii ki Angelino’nun devam edip etmeyeceği aşağı yukarı kafamızda bir şey vardı ama tabii ki bir oyuncuyu göndermeden yerine bir oyuncu almanız da zor. Bu anlamda Angelino’nun gidişi de biraz geç oldu. Oraya hamle yapmak için son güne kadar çaba sarf ettik. Başkanımız ve yönetim kurulumuz bununla ilgili önemli bir çaba sarf ettiler. Köhn’ü Avrupa listesi kapandıktan sonra almak zorunda kaldık. Şu anda ligde onu kullanıyoruz. Avrupa’da kullanamadık. Bundan önceki ilk maçta da yine aynı benzer 11 ile oynamıştık. Sağ bek ve sol bek mevkisinde bugün ilk yarı özeline baktığımızda çok büyük sıkıntılar yaşamadık. Kaan uzun zamandır sakat sakat oynuyor. Bu onun performansını zaman zaman etkiliyor. Onun yanında sağ bek ve sol bekte çok fazla yedeğimiz de yok. Böyle olunca da belli oyuncular üzerinden devam etmek zorunda kaldık. Ama şöyle düşünmek lazım. Bu bir takım oyunu. Bizim kaybetmemizin nedeni sağ bek veya sol bek değil. Biz takım olarak kaybettik. Başında da bunun en büyük sorumlusu da hoca olarak benim. Takım olarak kaybettiğimiz için sadece belli oyuncular ve mevkiler üzerinden görmemek lazım. Birçok mevki kötü oynadı bugün. Bunu açık açık da söylememiz gerekiyor. Teknik adam bu işin sorumlusudur. Bu da benim sorumluluğumda olan bir şey. Bunu böyle değerlendirmek istiyorum. Bazen futbolun içerisinde bu tür şeyler yaşıyoruz" ifadelerinde bulundu.

“BU OYUN BİZE BUNDAN SONRAKİ MAÇLAR İÇİN YETMEZDİ"

Kırmızı karttan sonra oyun anlamında zorlandıklarını ifade eden Okan Buruk, “Aslında bireysel performansların kötü olacağı durumda değildik. Buraya çok moralli geldik. İlk maçı kazanmışız. İlk maçta çok iyi bir oyun ortaya koyduk. Ankaragücü karşısında da tam tersi herkesin bireysel performansı çok yüksekti. Bugün bunu oyun içerisinde tam olarak yakalayamadık. Oyun içerisinde takımın geneline yayılan şeyler olabiliyor. Her oyuncuma çok güveniyorum. Her oyuncumun en iyisini yaptığını biliyorum. Bundan sonra da en iyisini yapacaklarını biliyorum. Bunun çok daha üstünde oyun oynayacaklarını biliyorum. Bugün bizim için kötü bir gündü. En kritik nokta 10 kişi kalmaktı. 11’e 11 çok iyi oynamasak da oyuncu değişiklikleriyle giren oyuncu veya çıkan oyuncu, maçın sonuna kadar bence oyunu götürebilirdik. Ama 11’e 10 kalmak kötü oyunumuzla da birleşince bugün mağlubiyeti getiren ana neden bu oldu. Dediğim gibi oyuncularımıza güveniyoruz. Onlarla çok daha iyi şeyler yapacağımızı biliyoruz. Yine hedefimiz şampiyon olmak. Türkiye Kupası’nı kazanmak. Süper Kupa finali oynayacağız. Şu anda ana hedeflerimiz bunlar oldu. Bu oyunla zaten Avrupa’da çok daha yukarılara gidebilir miydik veya gidemez miydik bunu kendi içimizde tartışmamız gerekiyor. Bu oyunu çok daha üstün oynamamız gerekiyor. Hayallerimiz hep farklıydı. Bu maçtan önce de çok farklı şeyler konuştuk ama bu oyun bize hiçbir türlü bundan sonraki maçlar için yetmezdi” dedi.

“ANTHONY TAYLOR FORMDA BİR HAKEM DEĞİLDİ”

Karşılaşmanın hakemi Anthony Taylor hakkında yorumlarda bulunan Buruk, “Şampiyonlar Ligi’nde de benzer şeyler yaşadık. Bugün de aynı şeyleri yaşadık. Genel olarak hakem yönetimlerinden mutlu ve memnun değiliz. Nedenini bilmiyoruz ama genel olarak hep kötü performanslara denk geldik. Premier Lig hakeminden daha iyisini ve fazlasını bekliyorsunuz ama formda bir hakem değildi. Buraya gelirken de formda değildi” diye konuştu.

“MAÇTAN SONRA YAŞANANLAR İÇİN ÖZÜR DİLEMEK İSTİYORUM”

Karşılaşmanın sonrasında çıkan tartışmalardan dolayı özür dileyen tecrübeli teknik adam, “Maçtan sonra yaşananlar için özür dilemek istiyorum. Özellikle kendi adıma maç sonrası görüntüler hoş değildi. Burada bizim de hatalarımız oldu. Rakibimizin de hataları oldu. Hatta Haraslin maç sonrasında soyunma odasına geldi. Maç içerisinde ayağa kalkıp üzerime gelip bir şeyler söylemişti. O da benden özür diledi. Maç sonu tebrik ettim ve ona sarıldım. Maç sonu o karışıklık bize yakışmadı. Yaşanan karışıklıktan dolayı da özür dilemek istiyorum. Orada da dördüncü hakem maç içerisinde görevini yapsaydı bunlar olmayacaktı ama dördüncü hakem görevini yapmadı” yorumlarında bulundu.