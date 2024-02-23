TED Üniversitesi yapay zekayı derslerine entegre etti

Kullanım alanlarının yaygınlaşmasıyla birlikte, Üretici yapay zeka (YZ) eğitim endüstrisinin de merkezine yerleşiyor. Global çaptaki eğitim kurumlarının ayrılmaz bir parçasına dönüşen YZ araçları, öğrencilerin kendilerini geliştirmelerine yardımcı olurken, sektörün geleceğini de şekillendiriyor. Beceri değerlendirme platformu Eklavvya’nın açıkladığı verilere göre, eğitimde yapay zekayı kullanan lise ve üniversitelerin %70’inden fazlası, YZ’nin eğitimdeki potansiyel etkisinin oldukça yüksek olduğuna dikkat çekiyor. Dünyadaki teknolojik trendleri yakalayan ülkemizdeki eğitim kurumları da bu gelişmelerin izini takip ederek yeniliklere imza atıyor.

Son olarak TED Üniversitesi (TEDÜ), NavigaAl’ın, Robomentor projesinin geliştirme sürecinde yer almasının ardından, bir başarıya daha imza atmaya hazırlanıyor. TEDÜ, Girişimcilik Destek Programı (BIGG) kapsamında Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından desteklenen projeyi Makine Ogrenmesi ve Veri Analitigi derslerine dahil edecek.

Naviga AI'ın liderliğindeki projenin başında yer alan TED Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Hakan Emekci, “TÜBİTAK BIGG desteği, NavigaAI'ın bu inovatif projeyi üniversitelerdeki öğrenim süreçlerini daha etkileşimli ve verimli hale getirmek üzere tasarlamasına önayak oluyor” dedi.

Projenin geliştirme aşamasında görev alan TEDÜ Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, konuya dair şu açıklamada bulundu: “Alanımızda bir ilke imza attığımız bu yapay zeka projesiye, online ve gerçek zamanlı eğitim verme konusunda yeni bir çağın kapılarını aralıyoruz. Öğrenim süreçlerini daha etkileşimli ve verimli hale getirmeyi amaçladığımız projeyle, kişiselleştirilmiş bir öğrenme deneyimi sunmayı hedefliyoruz. Geliştirdiğimiz yapay zeka modeli, öğrencilere interaktif bir öğrenme modeli oluşturacak.”

“Öğrenciler, 7/24 erişilebilen bir yapay zeka eğitmeni ile tanışacak”

Yapay zeka projesinin öğrencilerin ders materyallerini daha iyi anlamalarına ve daha hızlı öğrenmelerine yardımcı olacağını söyleyen Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, “Öğrencilerimiz Robomentör projesi ile 7/24 erişilebilen bir yapay zeka eğitmen ile tanışacak, online ve gerçek zamanlı eğitim alacak. Öğrenme süreçlerini kolaylaştırırken, eğitim materyallerini YZ ile destekleyecek ve derse daha aktif katılacak” dedi.

“Teknolojik gelişmelere seyirci kalmıyor, faydaya dönüştürüyoruz”

TEDÜ Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, sözlerini şöyle sonlandırdı: “Eğitim sektöründeki dijitalleşme, öğrencilerin çalışmalarını yapay zekanın asistanlığında zenginleştirmesini kolaylaştırdı. Biz de bu inovatif projeyle globaldeki teknolojik trendleri eğitim sistemimize entegre ediyoruz. Gelişmelere yalnızca seyirci kalmıyor, tüm imkanları öğrencilerimiz için faydaya dönüştürmeye odaklanıyoruz.”