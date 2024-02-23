Yenimahalle’de Tiyatro Festivali

Fransız yazar Florian Zeller tarafından yazılan ve Ayberk Erkay’ın çevirdiği “ Anne” oyununun yapımcılığını Tiyatro İN üstleniyor. Birbiri ardına sıralanan sahnelerle bir annenin modern aile yapılanmasında yaşadığı kayboluşu ve psikolojik yıkımları tüm detaylarıyla sahneye aktaran “Anne” oyununun yönetmenlik koltuğunda Onur Ünsal oturuyor. Trajedi ve dram türünde tek perde olarak sahnelenen tiyatro oyununda; Defne Kayalar, Engin Hepileri, Doğa Halis ve Sevda Erginci başarılı oyunculuklarıyla tiyatro severlerden büyük alkış topladı.

Sanata karşı çıkmak ülkenin gelişimine karşı çıkmaktır

Oyunu eşi Azize Yaşar ile birlikte izleyen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “ Her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz Tiyatro Festivali,değerli tiyatro toplulukların katılımıyla aralıksız sürüyor. Birbirinden değerli oyuncuları başkent seyircisiyle buluşturmanın gururunu yaşıyoruz. Sanata karşı çıkmak ülkenin gelişimine karşı çıkmaktır. Mart Ayı’nda 1000 kişilik tiyatro salonunu içerisinde barındıran Cumhuriyet Akademisi’ni hep birlikte açacağız. Akademimizde hizmete girecek salonumuzla birlikte ilçemizde toplam yedi tiyatro salonumuz olacak. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu ülkenin kurtuluşunu eğitim, kültür ve sanatta gördü. Biz de ayını düşünceyle hizmet etmeyi sürdürecek, sanata ve sanatçıya sonuna kadar destek olacağız” dedi.