Sosyal belediyecilikte öncü ‘‘Pursaklar"

Pursaklar Belediyesi, “Tebessüm Çarşısı” aracılığıyla ihtiyaç sahiplerinin haritasını çıkartarak, gelen talepler doğrultusunda gerçek ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı, kıyafet yardımı, halı, baza, ütü, koltuk takımı, kanepe, yatak vb. ev eşyası yardımı yaptı.

Temmuz 2022 tarihi ile birlikte hizmete alınan Pursaklar Kart Sistemi ile çölyak hastaları ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara para yüklemesi yapıldı. İlçe de misafir edilen depremzede ailelere kıyafet yardımı yapıldı. Mağdur ailelere gıda yardımı yapıldı.

Mobil Mutfak aracıyla; hizmet alanlarında, sosyal ve kültürel programlarda ve doğal afetlerde (deprem, sel, yangın) sıcak çorba, sıcak yemek, aşure dağıtımı yapıldı.

Aşevi aracılığıyla yemek yapamayacak durumdaki vatandaşlara, evlere teslim usulüyle her gün sıcak yemek hizmeti vermektedir.

İlçedeki mezarlıklara cenaze defin ve nakil işlemi yapıldı. İlçede bulunan camiler, temizlendi. Cenaze evlerine gelen vatandaşlara; börek, lokum ve gül suyu ikram edildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 12.10.2022 tarihli yazısına istinaden cenaze işlemlerin tamamı Büyükşehir Belediyesi kendi yetkisine almıştır. Buna rağmen Pursaklar Belediyesi, mağduriyetlerin önüne geçmek adına zor zamanlarda vatandaşların yardımına koşmaya devam ediyor.

Cenaze evlerinde kullanılmak üzere masa, sandalye, çadır, çay ocağı, uzatma kablosu, karton bardak hizmeti verildi. “Hoş Geldin Küçük Hemşehrim” adı altında, ilçede ikamet eden ailelerin dünyaya gelen bebeklere ilk hediyeleri verildi.

‘‘Evde Kuaför Hizmeti’’ kapsamında yaşlı vatandaşlara kuaför hizmetinde bulunuldu. ‘‘Evde Temizlik Hizmeti’’ kapsamında yaşlı vatandaşların evleri temizlendi. Çocuk Esirgeme Yurdunda kalan kimsesiz çocuklar başta olmak ilçedeki çocuklar sünnet ettirilerek, bisiklet hediye edildi.

Engelsiz Yaşam Merkezi

Engelsiz Yaşam Merkezi’nde özel gereksinimli vatandaşlara, yıl boyunca çeşitli sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlendi. Engelli vatandaşlaraa tekerlekli sandalye, engelli öğrencilere servis hizmeti verildi. Yatalak hastalara, hasta yatağı ve medikal malzeme yardımında bulunuldu.