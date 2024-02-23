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Saldırgana müebbet hapis cezası aldı

Kanada'da 2021'de kamyonetini kaldırımda yürüyen Müslüman ailenin üzerine sürerek 4 kişiyi öldüren Nathaniel Veltman müebbet cezasına çarptırıldı.

Saldırgana müebbet hapis cezası aldı mask

Kanada'da yayın yapan CBC News kanalının haberine göre, Yargıç Renee Pomerance, Veltman'ın 2021'de işlediği suça ilişkin kararını açıkladı. Pomerance, cinayet ve cinayete teşebbüs suçlarından Veltman'ın müebbet hapis cezasına çarptırıldığını bildirdi.

Saldırganın eylemleri "terör" olarak tanımlandı

Saldırganın ismini kullanmayan Pomerance, "Bunun nedeni, eylemlerinin terör faaliyeti teşkil etmesidir. Aslında eylemlerinin, terör faaliyetinin kitap tanımı olduğu söylenebilir." ifadelerini kullandı. Pomerance, Kanada toplumunda nefret ve ırkçılığa yer olmadığını belirterek, "Bu olay bölge halkında korku ve yıkım yarattı. (Veltman) Onları Müslüman oldukları için öldürdü." dedi. Veltman Kasım 2023'te ise birinci derece cinayet ve cinayete teşebbüsten suçlu bulunmuştu.

Kanada'daki Müslüman karşıtı saldırı

Kanada'nın Ontario eyaletine bağlı London kentinde 6 Haziran 2021'de kamyonetini kaldırımda yürüyen beş kişilik Müslüman ailenin üzerine süren saldırgan, 74 yaşındaki büyükanne Talat Afzaal, 46 yaşındaki oğlu Salman Afzaal, 44 yaşındaki eşi Madiha Salman ile 15 yaşındaki kızları Yumna Salman'ın ölümüne neden olmuştu.

Ailenin 9 yaşındaki oğulları Fayez Salman, saldırıda ağır yaralanmıştı. 22 yaşındaki saldırgan Nathaniel Veltman, olay yerine 6 kilometre mesafedeki Cherryhill Bulvarı'nda gözaltına alınmıştı. Polis, saldırının ailenin Müslüman olmasından dolayı yapıldığına inandıklarını açıklarken, Kanada Başbakanı Justin Trudeau da olayla ilgili, "Bu öldürme tesadüf değildi. Bu, topluluklarımızdan birinin kalbinde nefretle motive edilen bir terörist saldırıydı." ifadelerini kullanmıştı.

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23 Şub 2024 - 03:34 AA Ankara- Dünya

Mahreç  Anadolu Ajansı

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