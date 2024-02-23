Halis Ağa, Kont Ziya’dan yardım istiyor

23 Şubat Cuma akşamı ekrana gelecek Yalı Çapkını’nın yeni bölümünün konusu şöyle; Yaşananlar ve ortaya çıkan gerçeklerle zorlu bir süreçten geçen Ferit, Seyran'a hissettiği sevginin ne denli büyük olduğunu daha iyi fark eder. Orhan'ı hapisten kurtarabilmek için geçmişteki anlaşmazlıkları bir kenara bırakan Halis Ağa, Kont Ziya ile bir araya gelir. Fikriye'nin söylediklerinden etkilenen Suna, Ferit ile Seyran arasındaki ilişkinin gidişatını değiştirebilecek önemli hamleler yapar. Babasının baskılarına isyan eden Seyran, Kazım'ın onun için hazırladığı sürprizle şaşkınlığa uğrar. Orhan'ın hapisten kurtulmasını isteyen Seyran, bu meseleyi çözebilmek için kalbinin sesini susturmayı göze alırken, onunla yeni bir başlangıç hayali kuran Ferit, şok olacağı bir gelişmeyle karşı karşıya kalır.

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor ve Binnur Kaya’nın başrolde olduğu dizide; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Diren Polatoğulları, Taro Tekin Emir, Turgut Tunçalp, Sezin Bozacı, Buse Buçe Kahraman, Öznur Serçeler, Toprak Sağlam, Hülya Duyar, Yiğit Tuncay, Gülen Gedikoğlu gibi isimler de yer alıyor. Yönetmenliğini Burcu Alptekin’in üstlendiği Yalı Çapkını’nın senaryosunu Mehmet Barış Günger kaleme alıyor.

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