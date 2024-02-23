Apartmanda yangın çıktı

Niğde, Aşağı Kayabaşı Mahallesi Öğretmen Okulu 4. Sokak'taki 4 katlı apartmanın birinci katındaki dairede, sobadan kaynaklı yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kısa sürede söndürdüğü yangın, hasara neden oldu. Dairede kalan 9 kişi, tedbir amaçlı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.