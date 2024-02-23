UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu rövanş maçında Sparta Prag, sahasında ağırladığı Galatasaray’ı 4-1 mağlup etti ve son 16 turuna yükseldi. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Sparta Prag Teknik Direktörü Brian Priske açıklamalarda bulundu. Mücadeleyi değerlendiren Brian Priske, “Bugün güzel bir takım performansı sergiledik. Hatta son zamanlardaki en iyi performansı gördük diyebilirim. Takımımız taktik, teknik ve fiziksel açıdan çok iyi performans verdi. Takım çok gelişmiş bir oyun oynadı. Taraftarımızın da desteğiyle güzel bir sonuca ulaştık” ifadelerini kullandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.