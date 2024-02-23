İstanbul'da asayiş denetimi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde "Genel Asayiş Denetimi" yapıldı. Denetimlere Asayiş Şube Müdürlüğü personeli, İlçe Emniyet Müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık ve Güven Timleri katıldı. Denetime polis helikopteri de havadan destek verdi. Taksim Meydanı'nda yapılan denetimlerde durdurulan araçlar didik didik aranırken sürücü ve yolcuların kimlik, ehliyet ve araçlarda bulunması gereken belgeler kontrol edildi. İstiklal Caddesi'nde ise Güven Timleri ekipleri ve Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yayalara yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) yapıldı. Küçükçekmece'de Profesör Doktor Aziz Sancar Caddesi'nde yapılan denetimde de araçlar ve motosikletler didik didik arandı. Sürücü ve yolculara GBT yapılırken, araçlarda bulunması gereken belgelerde tek tek kontrol edildi.