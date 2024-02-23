23 Şub 2024 - 01:57- Dünya

Tunç, Suudi Arabistan heyetiyle görüştü

Bakan Tunç, Suudi Arabistan Başsavcısı Suud Bin Abdullah Almujib, Suudi Arabistan Ankara Büyükelçisi Fahad Bin Assaad Abualnasr ve beraberlerindeki heyet ile bir araya geldi.