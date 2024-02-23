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Tunç, "Suudi Arabistan heyetiyle bir araya geldi"

Bakan Tunç, Suudi Arabistan Başsavcısı Suud Bin Abdullah Almujib, Suudi Arabistan Ankara Büyükelçisi Fahad Bin Assaad Abualnasr ve beraberlerindeki heyet ile bir araya geldi.

Tunç, "Suudi Arabistan heyetiyle bir araya geldi" mask
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Bakan Tunç, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Suudi Arabistan Başsavcısı Suud Bin Abdullah Almujib, Suudi Arabistan Ankara Büyükelçisi Fahad Bin Assaad Abualnasr ve beraberlerindeki heyet ile Bakanlığımızda bir araya geldik. Adli iş birliğimiz başta olmak üzere ülkelerimiz arasındaki ilişkiler hakkında değerlendirmelerde bulunduk. Suudi Arabistan ile her alandaki ilişkilerimizi ve birlikteliğimizi güçlendirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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23 Şub 2024 - 01:57 DHA Ankara- Dünya

Mahreç  Dha Ajansı

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