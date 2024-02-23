Sinema Genel Müdürlüğü'ne Birol Güven atandı

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre; Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Hurşit Yıldırım, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Ahmet Türkoğlu, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığına Hasan Kaymak, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğüne Ekrem Candan, TCDD Genel Müdürlüğüne Veysi Kurt, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğüne ise senarist- yapımcı Birol Güven atandı.

Karar kapsamında ayrıca, Göç İdaresi Başkanlığında açık bulunan Rehberlik ve Denetim Başkanlığına Mülkiye Müfettişi Niyazi Ulugölge, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünde açık bulunan yönetim kurulu üyeliğine Kamuran Yazıcı ve Vakıflar Genel Müdürlüğünde açık bulunan Vakıflar Meclis Üyeliğine Ferhat Türkoğlu atandı.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI'NA YAPILAN ÜST KADEME KAMU YÖNETİCİLİĞİ ATAMALARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile Hazine ve Maliye Bakanlığına bazı atamalar yapıldı. Buna Göre, Muhasebat Genel Müdürlüğüne Nazmi Zarifi Gürkan, Risk Analiz Genel Müdürlüğüne Nuray Serdaroğlu, Teftiş Başkanlığına Kaan Kasım, Mali Suçlar Araştırma Kurulu Başkanlığına Hasan Kaymak getirildi.

Karar kapsamında ayrıca, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına da bazı atmalar yapıldı. Buna göre; Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdür Yardımcılığına Ayhan Kandemir, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdür Yardımcılığına Abdülkerim Aydındağ, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdür Yardımcılığına Kazım Özgür, Bayram Arı ve Sami Sarıyıldız atandı.