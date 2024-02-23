Datça'da 54 kaçak yakalandı

Muğla Datça'da Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 21 Şubat günü saat 07.40 ve 22.30 sıralarında Datça açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik botların içerisinde kaçak göçmenlerin olduğu bilgisini alıp, hareket geçti. Bölgeye giden ekipler, lastik botlarda bulunan toplam 54 kaçak göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkarılan 54 kaçak göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.