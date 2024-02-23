- Asayiş

Datça'da 54 kaçak yakalandı

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen 2 lastik bottaki toplam 54 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Datça'da 54 kaçak yakalandı mask
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Muğla Datça'da Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 21 Şubat günü saat 07.40 ve 22.30 sıralarında Datça açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik botların içerisinde kaçak göçmenlerin olduğu bilgisini alıp, hareket geçti. Bölgeye giden ekipler, lastik botlarda bulunan toplam 54 kaçak göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkarılan 54 kaçak göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

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23 Şub 2024 - 01:44 DHA Muğla- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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