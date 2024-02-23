Dağ: "Yenilenmenin, ayak sesleri"

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, Ege Elazığ Dernekleri Federasyonu’nu ziyaret etti. Dağ’a AK Parti Konak Belediye Başkan adayı Ceyda Bölünmez Çankırı da eşlik etti. Ziyarette konuşan Dağ, "Türkiye’nin en sancılı döneminde Gakgoşlar destekleriyle yolumuzu aydınlattı. Elazığlı kardeşlerim 'Önce millet, önce memleket, önce demokrasi' dedi. Her farklılık zenginliğimiz değil midir? Yunus Emre’nin dediği gibi hepimiz aynı kilimin desenleriyiz. İşte bu anlayışla İzmir'i İzmirlilerle birlikte, sizinle yöneteceğiz" ifadelerini kullandı.

'DERDİMİZ MİLLET, HEDEFİMİZ HİZMET'

"Derdimiz millet, hedefimiz hizmet" diyen Dağ, sözlerini şöyle sürdürdü: "Gönüller yapmak, gönül kazanmak için çalışıyoruz. Taşına toprağına kurban olduğumuz vatanımız, İzmir’imiz için gece- gündüz demeden ter döküyoruz. Milletimizin 5 yıldır hasretle aradığı, özlediği, beklediği projelerimizi ilan ettik. Milletimize mesajımızı işte bu hedeflerimizle veriyoruz; milletimiz de bize o beklenen işareti sunuyor. Gururla söylüyorum; İzmir’de yenilenmenin ayak sesleri sayenizde süratle yükselmektedir. Artık İzmir’de umutsuzluk azalmakta, umut yükselmekte, mutluluk çoğalmaktadır. Sayenizde İzmir’in tüm sokakları yeniden umutla dolmaktadır. Belediyemize yeni kaynaklar üreterek sadece kent ekonomisini değil, ev ekonomisini de güçlendireceğimizin ve kadınlarımızın, gençlerimizin, öğrencilerimizin, engelli kardeşlerimizin; ekonomik, sosyal ve bireysel tüm ihtiyaçlarına geçici destekler değil; kalıcı çözümler getireceğimizin sözünü veriyoruz."

'AYRILIKTA GAFLET VARDIR'

İzmir için gayret etmekten, eser üretmekten yorulmadıklarını ifade eden Dağ, "Sizlerin ne derdi ne sıkıntısı varsa çözmek için çalışıyoruz. Görüyoruz, sahada milletimiz de 'Bu sefer başarabiliriz' diyor. Milletimiz bize, '31 Mart sonrasında hizmete hazır olun' mesajını veriyor. Buradan hareketle birlikte yaşamın ve şeffaf yönetimin sesi olacağız. Hesap veren bir yönetim olacağız. Birlikten kuvvet doğar. Ayrılıkta gaflet vardır. Bizler birleştirici olacağız. Bu kapı gönüller kapısıdır. Biz bu şehri ayrıştırmadan, birleştirerek yöneteceğiz" dedi.

'HANGİ KAPIYI, HANGİ ANAHTARLA AÇACAĞIMIZI BİLİYORUZ'

Yerel seçim yarışında Konak ilçesinde iyi bir iş çıkaracaklarına inandıklarını dile getiren AK Parti Konak Belediye Başkan adayı Ceyda Bölünmez Çankırı ise ilçede STK, dernek, konfederasyon ve federasyonlar için ortak bir konferans alanı yapmayı planladıklarını söyledi. Çankırı, "Bu alan, minimum 1500- 2 bin kişilik olacak. Altında otoparkları bulunacak. Güzel İzmir’imizi daha da güzelleştirmek için hem kendinize hem kentimize bir şans vermenizi istiyoruz. Bizlerin neler yapabileceğine şahit olanlarınız var. Hamza Bey, gençlik kollarından başlamak üzere partinin her kademesinde görev yaptı. Ben de üç dönem milletvekilliği ve genel merkez yerel yönetimler başkan yardımcısı olarak görev yaptım. Kazandığımız deneyimlerle burada ne yapacağımızı çok iyi biliyoruz. Hangi kapıyı, hangi anahtarla açacağımızı iyi biliyoruz. O yüzden İzmir’imizi çok daha güzel bir şekilde temsil edeceğimize inanıyorum" diye konuştu.