Erdoğan türkü söyleyen öğrenciye eşlik etti

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından 'Önce biraz müzik, sonrasında tatlı bir sohbet' notuyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, kemanıyla Çanakkale Türküsünü çalan 6'ncı sınıf öğrencisi ve annesinin sohbetini paylaştı. Videoda; Cumhurbaşkanlığı otobüsüne alınan kız öğrencinin kemanıyla Çanakkale Türküsünü çaldığı ve Erdoğan'ın da türküye eşlik ettiği görüldü. Erdoğan, türkünün bitmesinin ardından kız öğrenciye, 'Kaç kardeşsiniz?' diye sorarken, kız öğrenci de '2 tane ağabeyim var' cevabını verdi. Erdoğan, kız öğrencinin yanında bulunan annesine ise kız öğrenciyi göstererek 'Ne tatlı ya' demesinin ardından annesi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, 'Teşekkür ederim başkanım' yanıtını verdi. Paylaşılan görüntü, sosyal medyada ilgi gördü.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.