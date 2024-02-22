"Bunlar oy için, seçim için her şeyi yaparlar"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Sultangazi'de düzenlenen 'Halk Buluşması'nda konuştu. İmamoğlu, "Bu 650 bin konutla ilgili bir şey daha söyleyeyim. Öyle bir '650 bin konut yapacağım' diyor ki, bunun toplam bütçesi neredeyse 550 milyar lira. Yani İBB'nin merkezi idareden aldığı bütün paraları, hiç maaş vermese, hiç kimsenin maaşını vermezse, normal hizmetlerini yerine getirmese bile buna yetmiyor" dedi.

İmamoğlu, “Bir yandan şehri güçlendirecek değişimle ilgili öncü adımlar atıyoruz. Ve her yerde diyoruz ki, 'Bakın; depremle mücadele, bir seferberlik işi, iş birliği yapma yeri. Burada siyaset olmaz. Burada yalan, dolan, talan olmaz. Burada milletin ihtiyaçlarını çözmek olur. Bunlar, yine milleti aldatacaklarını zannediyorlar. Efendim neymiş? 5 yılda 650 bin konut yapacaklarmış. Allah aşkına; bakın niye yalan olduğunu anlatacağım size. Birkaç sayı vereyim mi size? '650 bin konut yapacağız' diyene, birkaç rakam veriyorum. Bakın; yapamayacağını ben değil, sadece devletin resmi rakamları bile söylüyor. TOKİ. TOKİ, onların yönetiminde. İstanbul'da 2002'den 2023'e tam 21 senede kaç konut yaptı biliyor musunuz? 98 bin. 21 yılda. Daha kötüsünü söyleyeyim mi? 98 bin konutun daha henüz 60 binini teslim edebilmiş. Yahu 21 senede 60 bin konut yapacaksın, '5 yılda 650 bin konut yapacağım' diye oy için hem de milletin canını korumak adına, en önemli meselede yalan konuşacaksın. Neymiş; '650 bin konut yapacağım. KİPTAŞ, 1994'ten 2019'a kadar, yani 25 sene onlar yönettiler. 25 senede KİPTAŞ kaç konut yaptı biliyor musunuz? 70 bin. Yani bir tarafta 21 yılda 60 bin, devletin bütün imkanları… KİPTAŞ, 70 bin. Üst üste koyduğunda bu bile, 130 bin yapıyor ve bunun çoğu da lüks konut. Hani var ya Marmara'nın kıyılarında, Ataköy'de, orada, burada lüks binalar ya da Fikirtepe'deki o lüks binalar. Çoğu da lüks konut. Senin, vatandaşımın yanından geçemeyeceği konutlar. Şimdi bu performansın üzerinden, efendim neymiş? 650 bin konut yapacakmışsın. Bu 650 bin konutla ilgili bir şey daha söyleyeyim. Öyle bir '650 bin konut yapacağım' diyor ki, bunun toplam bütçesi neredeyse 550 milyar lira. Yani İBB'nin merkezi idareden aldığı bütün paraları, hiç maaş vermese, hiç kimsenin maaşını vermezse, normal hizmetlerini yerine getirmese bile buna yetmiyor. Bakın; onun bu yaptığı ifade, şunu gösteriyor: Bunlar oy için, seçim için her şeyi yaparlar" dedi.