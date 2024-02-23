KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM VE İŞ ELBİSESİ SATIN ALINACAKTIR

BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş (BOTAŞ)



2024 Yılı Kişisel Koruyucu Donanım ve İş Elbisesi Temini mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/218152

1-İdarenin a) Adı : BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş (BOTAŞ) b) Adresi : BİLKENT PLAZA A1 BLOK KAT:1 06800 BİLKENT ÇANKAYA/ANKARA c) Telefon ve faks numarası : 3122973509 - 3122660734 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/



2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : 2024 Yılı Kişisel Koruyucu Donanım ve İş Elbisesi Temini b) Niteliği, türü ve miktarı : 1.Kısım Ayakkabı Grubu 3 kalem 219 çift koruyucu ayakkabı; 2.Kısım Kişisel Koruyucu Donanım Grubu 10 kalem 381 adet koruyucu donanım; 3.Kısım Tekstil Grubu 12 kalem 465 adet koruyucu giysi;

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : BOTAŞ Genel Müdürlüğü, Üniversiteler Mahallesi, Bilkent Plaza A2 Blok, 06800 Çankaya/Ankara ç) Süresi/teslim tarihi : Yüklenici, teklif ettiği ürünlerden birer adet şahit numuneyi ve söz konusu ürünler için teknik şartnamede istenilen standarda ilişkin belgeleri BOTAŞ Genel Müdürlüğüne (Üniversiteler Mahallesi Bilkent Kavşağı Bilkent Plaza A-2 Blok, 06800 Çankaya/ANKARA) sözleşmenin imzalanmasından itibaren 10 gün içerisinde teslim edecek olup nihai ürünlerin nihai teslimine kadar numuneler İdarede kalacaktır. İdare, numuneleri inceleyerek, teknik şartnameye uygun olduğunu tespit ettiği ürünlerin üretimine 5 gün içerisinde onay verecektir. Uygun bulunmayan numuneler geri gönderilerek başka bir numune istenecektir. Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren en geç 20 gün içerisinde Yüklenicinin İdareye numunelerini onaylatması gerekmektedir. 10.3.2. Ayakkabı grubu, kişisel koruyucu donanım grubu ve tekstil grubu malzemeleri numune onayını müteakip 60 takvim günü içerisinde BOTAŞ Genel Müdürlüğü Üniversiteler Mahallesi Bilkent Kavşağı Bilkent Plaza A-2 Blok, 06800 Çankaya/Ankara adresine teslim edilecektir. d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarih işe başlama tarihidir.



3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 11.03.2024 - 10:30 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : BOTAŞ Genel Müdürlüğü Elektronik İhale Salonu A1-A-2 Blok Bilkent Çankaya/Ankara



4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.



5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.



6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.



7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.



8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.



9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.





10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.



11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.



12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.



13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.



14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.



15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

