KIRTASİYE MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

ŞEHİR HASTANESİ- ETLİK SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI



15 KALEM KIRTASİYE MALZEME (ETİKET) ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/178922

1-İdarenin

a) Adı : ŞEHİR HASTANESİ- ETLİK SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

b) Adresi : VARLIK MAHALLESİ HALİL SEZAİ ERKUT CADDESİ 3/5 06170 YENİMAHALLE/ANKARA

c) Telefon ve faks numarası: 3127970000-757176 - 3127970000

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : 15 KALEM KIRTASİYE MALZEME (ETİKET) ALIMI

b) Niteliği, türü ve miktarı:

15 Kalem Kırtasiye Malzeme (Etiket) Alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: Ayniyat Tüketim Depo

ç) Süresi/teslim tarihi: İhtiyaç listesinde belirtilen tüm malzemeler için yüklenici ile sözleşme imzalanmasını müteakip ilgili yüklenicinin uhdesinde kalan malzeme miktarlarının 1/3'ünü 10 gün içinde sipariş çekilmesini beklemeksizin dokümanlarda belirtilen depoya/depolara teslim edilecektir. Kalan ikinci 1/3'lük kısım, ilk teslimden en geç 30 gün sonra dokümanlarda belirtilen depoya/depolara son 1/3'lük kısım ise ilk teslimden 45 gün sonra ilgili depoya/depolara teslim edilecektir. Teslim programı İdareden kaynaklı sebeplerle, zorunlu olması durumunda İdare tarafından değiştirilebilir. Değişiklik yükleniciye 2 gün önceden yazılı olarak bildirilecektir. Değişiklik olması durumunda ise son teslim tarihi en geç 31.12.2024 tarihi olacaktır.

d) İşe başlama tarihi : Taraflarca sözleşmenin imzalandığı tarih işe başlama tarihidir

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 15.03.2024 - 10:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : ETLİK SEHİR HASTANESİ KOORDİNATÖR BAŞHEKİMLİK SATINALMA BİRİMİ TOPLANTI SALONU

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç) /üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

Teklif edilen ürünlere ilişkin olarak ihale tarihinden sonra idarenin talep etmesi durumunda istekliler katalog ve/veya fotoğraf ve/veya her üründen en az 1 adet numune getireceklerdir. Numune talep edilmesi durumunda 3 suret numune teslim tutanağı ile firma adının ve ihale bilgilerinin yazılı olduğu bir paket içerisinde İhale birimine teslim edilecektir. Numuneler kullanacağı için iade edilmeyecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında %15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

